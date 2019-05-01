انت الان تتابع برشلونة يضرب ليفربول بثلاثية فى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٠١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

برشولنة

حقق فريق برشلونة الأسبانى بقيادة مديره الفني إرنستو فالفيردي الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزى بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها كلا من ميسي وسواريز ليضع برشلونة قدمًا في النهائي، بعد الفوز الكبير الذي حققه على الريدز في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم «2018- 2019»، والتى اقيمت على استاد كامب نو الذي يتسع لأكثر من 99 ألف متفرج، وأدارها الحكم الدولي الهولندي المخضرم بيورن كيبرز صاحب الـ46 عامًا . ويلتقي الريدز مع برشلونة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أنفيلد، فى إياب نصف نهائى البطولة الأوروبية.

بدأت المباراة بسيطرة برشلونة على أجواء المباراة وافتتح لويس سواريز التسجيل بهدف فى الدقيقة 26 بتمريرة من جوردى البا، اسكنها على يمين ليسون بيكر . وعزز بعد ذلك نجم البلوجرانا ليونيل ميسى تقدم البارسا بهدف آخر فى الدقيقة 75، من ركلة أضاعها سواريز ليجد البرغوث الأرجنتينى نفسه منفردًا بالشباك ويسكنها فى

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