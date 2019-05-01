الأهلي يقتنص فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش

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الأهلي سيطر على مجريات اللعب في الشوط الأول ونجح في الخروج متقدمًا بهدف نظيف وفي الشوط الثاني تراجع مستوى بعض اللاعبين وهو ما أسفر عن استقباله هدف التعادل

اقتنص فريق الأهلي فوزًا ثمينًا من نظيره طلائع الجيش، بهدفين لهدف، تقدم وليد ازارو للمارد الأحمر، وأدرك إسلام جمال هدف التعادل للطلائع، قبل أن يخطف علي معلول هدف الفوز، بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد المكس، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

فريق الأهلي ضغط منذ البداية، بحثًا عن هدف التقدم، وسط تراجع لاعبي طلائع الجيش، ونشط الهجوم الأهلاوي في ظل التحرك الجيد من صالح جمعة، الذي لعب دور صانع الألعاب وأرسل أكثرة من كرة بينية خلف دفاعات الطلائعنجحوا في تشتيتها. وفي الدقيقة الثامنة ارسل جمعة تمريرة متقنة إلى أحمد فتحي، في الجهة اليمنى، الذي



وفي الدقيقة الثامنة ارسل جمعة تمريرة متقنة إلى أحمد فتحي، في الجهة اليمنى، الذي مرر إلى جيرالدو على حدود منطقة جزاء الجيش، قبل ان يبعدها الدفاع، وفي الدقيقة العاشرة انطلق رمضان صبحي من الجهة اليسرى، لكن عرقله خالد سطوحي، وحصل على بطاقة صفراء. فريق الأهلي ضغط منذ البداية، بحثًا عن هدف التقدم، وسط تراجع لاعبي طلائع الجيش، ونشط الهجوم الأهلاوي في ظل التحرك الجيد من صالح جمعة، الذي لعب دور صانع الألعاب وأرسل أكثرة من كرة بينية خلف دفاعات الطلائعنجحوا في تشتيتها.وفي الدقيقة الثامنة ارسل جمعة تمريرة متقنة إلى أحمد فتحي، في الجهة اليمنى، الذي مرر إلى جيرالدو على حدود منطقة جزاء الجيش، قبل ان يبعدها الدفاع، وفي الدقيقة العاشرة انطلق رمضان صبحي من الجهة اليسرى، لكن عرقله خالد سطوحي، وحصل على بطاقة صفراء. وفي الدقيقة 14، انفرد وليد أزارو وحاول مراوغة محمد بسام حارس الجيش، واعاد الكرة إلى صالح جمعة والذي فشل في المراوغة، قبل أن يستخلصها دفاع الجيش، وواصل الأهلي سيطرته على مجريات اللعب، وكاد صالح جمعة أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 24، بعدما سدد كرة من ركلة حرة مباشرة بشكل رائع، اصطدمت بالعارضة. لاعبو طلائع الجيش، تراجعوا إلى وسط ملعبهم وسط سيطرة كاملة من الأهلي، وأطلق وليد أزارو تسديدة قوية، مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 40 أهدر المارد الأحمر فرصة تسجيل هدف التقدم، بعد إختراق مميز من علي معلول داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية تصدى لها محمد بسام بصعوبة شديدة، قبل أن ترتد إلى جيرالدو الذي سدد في الشباك الخالية إلا أن أحمد سمير، تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة من على خط المرمى إلى ركنية. Advertisements الأهلي رفض الخروج من الشوط الأول، دون تسجيل أهداف في ظل السيطرة الكاملة على أحداث اللقاء، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد تمريرة متقنة من صالح جمعة، إلى جيرالدو المنطلق خلف مدافعي طلائع الجيش، واصطدم الأخير في الحارس، وذهبت الكرة إلى أزارو المنفرد، وسددها بسهولة داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف. في بداية الشوط الثاني، دفع لاسارتي بحسين الشحات في أول تبديلاته، بدلًا من جيرالدو، وعلى عكس الشوط الأول، ضغط لاعبي طلائع الجيش، بحثًا عن إدراك هدف التعادل، وفي الدقيقة 54 حصل الجيش على ركلة جزاء، بعد إعاقة أيمن أشرف لمصطفى محمد، نفذها إسلام جمال بنجاح في شباك محمد الشناوي. وفي الدقيقة 57، كاد تالا انداي أن يسجل الهدف الثاني لفريق طلائع الجيش، بعدما أطلق تسديدة صاروخية مرت بجوار القائم، ليحاول الأهلي العودة إلى اللقاء، وهو ما حدث في الدقيقة 63 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد تدخل عنيف على أحمد فتحي، لكن علي معلول كان له رأيًا آخر، ونفذ الركلة في المكان المتواجد فيه محمد بسام الذي تصدى للكرة. وفي الدقيقة 68 أهدر عمرو السولية فرصة هدف محقق، بعد تسديد كرة من داخل منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة، وفي الدقيقة 73، حدثت مشادة في أرض الملعب بين تالا انداي وصالح جمعة، ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي، بينما تعرض طرد لاعب الطلائع للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء للمرة الثانية، ثم قام الحكم بطرد مدرب الطلائع. مارتن لاسارتي دفع بوليد سليمان وخرج ياسر إبراهيم، بحثًا عن هدف الفوز، وسيطر لاعبو المارد الأحمر على مجريات اللعب تمامًا، وتصدى دفاع الطلائع لهجمات الأهلي، وفي الدقيقة 89 سجل علي معلول الهدف الثاني للأهلي، من تمريرة وليد سليمان إلى معلول الذي أطلق صاروخية في شباك بسام الذي وقف يشاهد الكرة. واعلن الحكم عن 5 دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع، وسيطر الأهلي على الكرة وكان قريب من تسجيل هدف ثالث، بعد تسديدة قوية من وليد سليمان مرت بجوار القائم، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الأهلي2-1.

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