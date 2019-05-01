لويس سواريز يسجل أول هدف له في دوري أبطال أوروبا ضد ناديه السابق

سجل لويس سواريز هدفاً أمام أليسون بيكر ليسجل أول هدف له في دوري أبطال أوروبا منذ أكثر من عام خلال مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي مع ليفربول.

وجاءت آخر ضربة له ضد حارس المرمى نفسه منذ أكثر من عام عندما واجه بلاوجرانا أليسون روما في دور الثمانية من منافسات الموسم الماضي.

كان هذا الهدف خاصًا أيضًا لأنه جاء ضد أصحاب العمل السابقين في سواريز ، لكن لم يكن هناك أي إعاقة في احتفال أوروغواي.

سجل المهاجم أول هدف له في دوري أبطال أوروبا لهذه الحملة بتسديدته السادسة والثلاثين ، في حين أن هذا هو الهدف رقم 25 لهذا الموسم في جميع المسابقات.

حصل على 21 عامًا في الدوري الإسباني ، ثلاث مرات في بطولة كوبا ديل ري والآن مرة واحدة في دوري الأبطال.