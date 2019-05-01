رسميًا: صافرة أرجنتينية تقود نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

قرّر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة المخضرم “نيستور بيتانا”، لقيادة المباراة النهائية في كأس خادم الحرمين الشريفين بين نادي الاتحاد ونادي التعاون.
ويعاون “بيتانا” في المباراة المساعد الأول هيرنان مايدانا، وهوان بيلاتي المساعد الثاني، وفيرناندو إيتشينكي الحكم الرابع، وأخيرًا البرازيلي آندرسون دارونكو حكم فيديو.
ويمتلك الحكم الأرجنتيني سيرة ذاتية حافلة، حيثُ قاد نهائي مونديال كأس العالم للشباب عام 2013، وشارك في مونديال 2014 بالبرازيل، وبطولة كوبا أميركا 2015، كما قاد المباراة الافتتاحية والنهائية في كأس العالم 2018 في روسيا.
وتُقام المباراة يوم غدٍ الخميس في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض (الدرة).
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