بالأرقام.. صلاح يتفوق على الجميع في حضرة ميسي

أظهر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قدراته خلال الشوط الأول أمام برشلونة، في المباراة الجارية بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.
ونجح الدولي المصري في تقديم أداء مميز على مدار الشوط الأول، لا سيما أمام الثنائي جوردي ألبا وكليمينت لينجليت.
وأبرزت شبكة "أوبتا" للإحصائيات تفوق صلاح في المواجهات الثنائية أمام لاعبي الفريق الكتالوني، بالنجاح في 9 محاولات من أصل 11.
وحقق صلاح أعلى نسبة نجاح في المواجهات الثنائية، بلغت 82%، أكثر من أي لاعب آخر على أرض الملعب من جانب الفريقين.
ويأتي هذا التفوق من الدولي المصري، رغم تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، المميز في المواجهات الثنائية والمراوغات.
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