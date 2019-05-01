ليفربول يتلقى ضربة قوية في مباراة برشلونة

تلقى ليفربول الإنجليزي، ضربة قوية خلال مواجهته مع برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الكامب نو، بإصابة لاعبه الغيني نابي كيتا.
وسقط نابي كيتا في الدقيقة 21، بعد تدخل قوي من الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة.
ولم يستطع نابي كيتا، إكمال المباراة، ليضطر يورجن كلوب مدرب الريدز إلى إخراجه والدفع بجوردان هندرسون بدلًا منه في الدقيقة 24.
وبدأ كيتا المباراة بجوار الثلاثي فابينيو وميلنر وفينالدوم في وسط الملعب، بعدما قرر يورجن كلوب، تغيير طريقة لعبه، نظرًا لإصابة روبرتو فيرمينو.
كما اعترض لاعبو برشلونة، على بيورن كويبرس حكم المباراة ضد ليفربول، لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح البلوجرانا.
وطالب لاعبو البلوجرانا، باحتساب ركلة جزاء على جويل ماتيب مدافع ليفربول، لوجود لمسة يد خلال محاولة ميسي مراوغته، في الدقيقة 14.
ولم يرضخ كييرز للاعبي برشلونة، وقرر استمرار اللعب، حيث ثار غضب اللاعبين والجماهير الحاضرة في معقل البارسا "كامب نو".
وأظهرت الإعادة التلفزيونية، وجود لمسة يد على ماتيب داخل منطقة الجزاء.
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