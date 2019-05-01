مساعد فيرجسون يقترب من منصب رفيع بمانشستر يونايتد

تتسع دائرة المرشحين لمنصب المدير الرياضي في مانشستر يونايتد، لكن أحدهم يبدو أقرب من البقية لهذا المنصب، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية بريطانية اليوم الأربعاء.

وأكدت صحيفة "ذا تايمز" أن مايك فيلان، المساعد الحالي للمدرب أولي جونار سولسكاير، يريد منصبا أكبر في النادي الذي سبق وأن لعب في صفوفه.

وكان سولسكاير جرى تعيينه كمدرب مؤقت لمانشستر يونايتد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قبل أن يحصل على المنصب بشكل دائم في آذار/مارس، بيد أن فيلان، لم يمدد تعاقده مع النادي بعد.

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وأضافت "ذا تايمز"، أن سولسكاير سيدعم ترشيح فيلان للمنصب، لأنه يعرف تماما ما يحتاجه الفريق من تدعيمات وتعزيزات، علما بأن الأخير يتمتع بعلاقة جيدة مع مسؤولي النادي، خصوصا وأنه عمل ضمن الجهاز المساعد للسير أليكس فيرجسون لمدة 12 عاما.

لكن الصحيفة، أشارت في الوقت ذاته إلى تجربة فيلان السابقة كمدير فني مع فريق سينترال كوست مارينرز الأسترالي، عندما ترك الفريق وهو في المركز الأخير بالدوري المحلي العام الماضي.

ومن بين المرشحين الآخرين للمنصب، يبرز قلب دفاع الفريق السابق ريو فيرديناند الذي تشير تقارير صحفية إلى تفاوضه مع نائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد حول هذا الشأن.