أزمة قلبية تنقل كاسياس إلى المستشفى

تعرض الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، لأزمة قلبية مفاجئة، اليوم الأربعاء، تسببت في نقله مباشرة إلى مستشفى في البرتغال.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن موسم كاسياس انتهى بعد هذه الأزمة.

ومن جانبها، قالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن حارس مرمى ريال مدريد السابق، تعرض للأزمة القلبية خلال تدريبات فريقه بورتو.

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ووفقًَا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن حالة كاسياس مستقرة.

ويعد كاسياس (37 عامًا) من الحراس البارزين في تاريخ إسبانيا، خاصةً أنه قاد "الماتادور" لحصد كأس العالم 2010، إلى جانب لقب اليورو مرتين 2008 و2012.

كما نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، 3 مرات مع ريال مدريد، أعوام 2000 و2002 و2014.