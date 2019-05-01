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جدة - عمرو شويل ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2019



ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2019، وشهد إقامة مباراتين حيث التقى كل من المقاولون العرب مع الداخلية، بالإضافة إلى لقاء الأهلي والطلائع الجيش الذي انتظره الجمهور المصري خاصة أنه سيحدد الكثير في ظل المنافسة الشرسة على لقب الدوري.

ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2019، ويشهد الدوري المصري هذا الموسم منافسة ثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، حيث ظل بيراميدز على صدارة جدول الدوري برصيد 64 نقطة، متساوياً مع فريق الأهلي الذي ارتفع رصيده إلى 64 نقطة أيضا إلا أن المواجهات المباشرة لصالح فريق بيراميدز، بينما ظل الزمالك في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، ثم المصري البورسعيدي بـ 47 نقطة.

ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2019 والمقاولون يتعادل أمام الداخلية



ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2019، حيث حكم التعادل الإيجابي المواجهة التي جمعت بين المقاولون العرب والداخلية،باستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري، حيث انتهت المباراة بالتعاد 2-2.

وأحرز أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب هدفي فريقه فى الثانية الـ12 والدقيقة 28 من المباراة ، قبل أن يعدل محمد سالم النتيجة وينجح فى إحراز الهدف الأول للداخلية فى الدقيقة 60، حتى نجح حسام باولو في تعديل النتيجة في الدقيقة 68 أي بعدها ب8 دقائق فقط.

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بهذه النتيجة اكتفى كل فريق بحصد نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 44 نقطة ومازال فى المركز الخامس بالدورى ، بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى 27 نقطة فى المركز قبل الأخير، ليصبح هو الأفرب للهبوط إلى دوري المظاليم.

ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2019 والأهلي يحقق فوز هام على طلائع الجيش



ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2019، بينما نجح الأهلي في تحقيق فوزاً هاماً للغاية على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر المسابقة.

أحرز هدف الأهلي الأول وليد أزارو بالدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعدل النتيجة لطلائع الجيش اللاعب إسلام جمال من ركلة جزاء بالدقيقة 54، حتى نجح معلول في إحراز هدف قاتل للغاية بالدقيقة 88 ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط هامة، ويحافظ على حظوظة في المنافسة على الدوري.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 64 نقطة يحتل بهم المركز الثاني خلف بيراميدز الذي يمتلك نفس رصيد النقاط إلا أن المواجهات المباشرة في صالح بيراميدز، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة يحتل بهما المركز الـ13 في جدول المسابقة.