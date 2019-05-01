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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2018-2019 بعد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2019

ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2018-2019 بعد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2019 حيث شهد إقامة مباراتين اليوم بين المقاولون العرب والداخلية ولعب الأهلي امام طلائع الجيش .

ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2018-2019 بعد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2019 انفرد أحمد على لاعب المقاولون العرب بصدارة الهدافين برصيد 17 بعد ما تمكن من تسجيل هدفين في مباراة فريقه اليوم ويأتي خلفه خالد قمر لاعب الإتحاد السكندري برصيد 14 هدف بينما يحتل محمود علاء لاعب الزمالك المركز الثالث برصيد 13 هد ف .

ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2018-2019 بعد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2019 والمقاولون العرب يتعادل مع الداخلية Advertisements

صعد المقاولون للمركز الخامس في جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعد مباراة اليوم الأربعاء 1-5-2019 وذالك ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

بينما ظل الداخلية في المركز الـ 17 في جدول الدوري برصيد 27 نقطة وذالك بعد التعادل في مباراة اليوم .

ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2018-2019 بعد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2019 الاهلى يتغلب على الطلائع بهدفين مقابل هدف وحيد .

استطاع النادي الأهلى أن يفوز على طلائع الجيش اليوم في مباراة مثيرة ووصل النادي الأهلى للنقطة 64 بالتساوي مع بيراميدز صاحب الصدارة و سجل وليد أزارو الهدف الاول للنادي الاهلي في نهاية الشوط الاول وعاد الطلائع بهدف من ركلة جزاء كما أضاع علي معلول ركلة جزاء بعد تصدي محمد بسام حارس فريق الجيش لها وقبل أن تنتهي المباراة أضاف على معلول الهدف الثاني للنادي الاهلي.

وظل طلائع الجيش بعد مباراة اليوم الأربعاء 1-5-2019 في المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة .