شكرا لقرائتكم ماتش الاهلي .. لاسارتى: المباراة صعبة للغاية ووليد سليمان لاعب مؤثر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ماتش الاهلي

أكد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن فريقه نجح في تحقيق فوز صعب مساء اليوم فى ماتش الأهلي أمام طلائع الجيش.

وقال لاسارتي:"المباراة كانت صعبة للغاية، في ظل الأداء الدفاعي القوي من جانب المنافس، ونجح في التسجيل من ركلة الجزاء التي احتسبت له..الأهلى لم يستسلم رغم إضاعة ركلة جزاء، ونجح في إحراز هدف من تسديدة قوية لعلي معلول".

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وشدد لاسارتي أن العصبية في المباريات أمر طبيعي فى مثل هذه المباريات، مؤكداً أنه سيكون هناك صراعا قويا للحفاظ على اللقب، خاصة وأن الفريق أمامه عددة مباريات هامة وعلينا التركيز فيها".

وأشار لاسارتي أن فريقه حاول تحقيق الفوز في اللقاء بجميع الطرق والتغييرات كانت مهمة لنا، مشيرا إلى أن وليد سليمان لاعب مؤثر ، وكان مؤثرا له دور حيوي خلال أحداث المباراة.