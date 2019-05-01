- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم طارق سليمان : لاعبو الأهلي أهدروا فرص كثيرة وحققنا فوزا عسيرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان مدرب حراس الأهلى أن الفوز الذي حققه فريقه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف جاء صعباً للغاية، معلقاً :"حققنا فوزا عسيراً في ظل الفرص الكثيرة التي أهدرها اللاعبين خاصة فى الشوط الأول"
وأضاف طارق سليمان "المباريات المقبلة ستكون صعبة للغاية، ولا بد من التركيز في الفترة المقبلة، وسنركز وسنعمل على أن لا يستقبل الفريق أي أهداف"
وشدد طارق سليمان أن الدوري لازال طويلاً ، وأتم "محمد الشناوي لم يختبر كثيرا في مواجهة الطلائع" .
كانت هذه تفاصيل خبر طارق سليمان : لاعبو الأهلي أهدروا فرص كثيرة وحققنا فوزا عسيرا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.