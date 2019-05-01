شكرا لقرائتكم ركلتا جزاء وبطاقه حمراء اهم الاحداث في لقاء الاهلي وطلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي * طلائع الجيش

المسابقه : الجوله 31 من مسابقه الدوري العام المصري

استاد : المكس ( الاسكندريه )

نتيجة المباراة : هدفين مقابل هدف لصالح الاهلي

حكم ساحة : محمود عاشور

المساعد الأول : هاني عبدالفتاح

المساعد الثاني : عبدالفتاح عريشه

الحكم الرابع : نادر زكي

الحكمان الاضافيان : طارق سامي ، محمد يوسف

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : محمود عاشور

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القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : في مباراة صعبه نتيجة الرغبة لدي الفريقين لتحسين المراكز علي سلم الترتيب والاختبارات الكثيرة داخل وخارج مناطق الجزاء نجح طاقم التحكيم في احتساب اغلبها بشكل صحيح ولم ينجح في البعض منها وكانت أهم الإحداث في الدقائق 53 ، 63 عندما احتسب الحكم ركلتي جزاء الاولي لصالح الطلائع نتيجة العرقلة الواضحة من ايمن اشرف والثانية لصالح الأهلي نتيجة الدفع الواضح من مدافع الطلائع ضد مهاجم الأهلي والقراران صحيحان ويحسب للحكم الإضافي طارق سامي التعاون النموذجي في قرار احتساب ركله الجزاء المحتسبة لصالح الأهلي ونموذج جيد للتعاون ، ويحسب للحكم تطبيق مبدأ أتاحه الفرصة في الهدف الأول للأهلي عندما سمح باستمرار اللعب علي الرغم من وجود خطا المهاجمه من حارس مرمي الطلائع محمد بسام ضد جيرالدو لتذهب الكره للاعب الأهلي ويسجل الهدف الأول وكان يجب علي الحكم الرجوع لإشهار الصفراء علي الأقل نتيجة المهاجمة الواضحة من حارس مرمي الطلائع ، وفي الدقيقة 24 لم يحسن الحكم التقدير في عدم احتساب ركله جزاء لصالح الأهلي نتيجة ارتكاب المخالفة من مدافع الطلائع ضد رمضان صبحي داخل منطقه الجزاء ، ولاكن الحكم احتسبها خارج منطقه الجزاء .

العقوبات الانضباطية : انذر الحكم كلا من علي الفيل ، تالا نداي ، اسلام جمال ، من فريق الطلائع في الدقائق 11 ، 32 51 نتيجه اللعب بتهور وفي الدقيقه 73 يشهر البطاقه الحمراء للانذار الثاني للاعب الطلائع تالا نداي للتشابك مع لاعب الاهلي صالح جمعه والقرار صحيح ، كما انذر كلا من ياسر ابراهيم ، وليد ازارو ، صالح جمعه ، علي معلول من لاعبي الاهلي في الدقائق 51 ، 61 ، 73 ، 89 نتيجه التشابك ، والاعتراض والقرارات صحيحه ، وفي الدقيقه 73 يقوم الحكم بطرد المدير الفني لطلائع الجيش بسبب الاعتراض علي القرارات .

اللياقة البدنية والتمركز والتحرك : تمكن الحكم من استخدام عنصر الخبرة في كيفيه التحرك والتمركز نتيجه القراءه الجيده لطرق اللعب واستخدم جيد لعنصر الجري الخلفي والجانبي والتحول سريعا الي الجري الامامي في الدقائق 17 ،24 ، 39 ، لمتابعه الإحداث عن قرب خاصة داخل الصندوق .

تطبيق مبدا اتاحه الفرصه : تميز الحكم بتطبيق مبدا اتاحه الفرصه في الهدف الاول لصالح الاهلي .

درجه صعوبة المباراة : مباراه صعبه نتيجه رغبه الفريقين في الفوز وتحقيق الاهداف المرجوه لديهم

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 69 بتقدير خاطئ ، وفي الدقيقه 70 ، 94 يشير بتسلل صحيح وتعاون باحتساب مخالفه بالقرب منه بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : تحركات جانبيه ومواجهه الملعب بشكل صحيح لضبط حالات التسلل اشار علي حاله تسلل في الدقيقه 49 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع الحكم خارج الملعب طبقا للقانون علي الرغم من الاعتراضات الكبيره من جهاز الطلائع .

الحكمان الاضافيان :امتياز لللاضافي الاول طارق سامي في قرار احتساب ركله الجزاء لصالح الاهلي نتيجه الليقظه والتركيز . وتعاون من محمد يوسف في القرارات القريبه من منطقه الجزاء .