شكرا لقرائتكم نهائي كأس الملك.. الاتحاد للمحافظة على لقبه والتعاون أمام إنجاز تاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتجه الأنظار يوم الخميس صوب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، والذي سيحتضن نهائي كأس الملك، بين اتحاد جدة الباحث عن المحافظة عن لقبه والتعاون الطامح للقب الأول.

ويتطلع اتحاد جدة للمحافظة على لقبه الذي حققه الموسم الماضي، عقب فوزه على الفيصلي 3-1 في نهائي العام الماضي، وستكون الفرصة سانحة أمام الاتحاد لمحو آثار موسمه السيئ بتحقيق اللقب والذي سيمنحه دفعة معنوية وسيعيد الابتسامة لجماهيره الحزينة.

وتغير أداء الاتحاد بعد عودة مدربه التشيلي خوسيه سييرا الذي حقق لقب كأس الملك الموسم الماضي، بعدما نجح في انتشال الفريق من المركز قبل الأخير إلى أن وضعه في المركز 11 ليبتعد تدريجياً عن شبح الهبوط، ولم يعرف الاتحاد طعم الخسارة في آخر سبع مباريات خاضها في الدوري بواقع 4 مباريات حقق فيها العلامة الكاملة وخاض مواجهتين في دوري أبطال آسيا أمام لوكوموتيف طشقند حيث فاز ذهاباً وتعادل اياباً، ولعب مواجهتين في كأس الملك أمام الباطن والنصر.

ووصل الاتحاد إلى هذا الدور عقب فوزه على مضيفه الجبيل 3-1 في دور 64، وفاز على مضيفه الوشم 2-1 في دور 32، وانتصر على مضيفه التقدم بثلاثية نظيفة في الدور ثمن النهائي، وفاز على ضيفه الباطن 4-3 في الدور ربع النهائي، وأقصى ضيفه النصر بفوزه 4-2 في الدور نصف النهائي.

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وفي المقابل، يبحث التعاون عن باكورة ألقابه المحلية عقب وصوله إلى نهائي كأس الملك للمرة الثانية في تاريخه، وقدّم التعاون أداءً مميزاً هذا الموسم برفقة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل حيث ينافس الفريق بقوة على المركز الثاني مع فريقي الشباب وأهلي جدة.

ويدخل التعاون المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة للغاية عقب مستواه المميز الذي قدمه في آخر مباراتين والتي كانت أمام الهلال في الكأس الدوري.

وكان التعاون قد اكتسح مضيفه الهلال بخماسية نظيفة يوم الخميس الماضي في نصف نهائي الكأس، قبل أن يعود ويهزمه مرة أخرى على نفس الملعب ستاد جامعة الملك سعود يوم الاثنين الماضي في ختام المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصل التعاون إلى هذا الدور عقب فوزه على ضيفه العدالة 1-صفر، في دور 64، واكتسح ضيفه النهضة بسداسية نظيفة في دور 32، وأقصى ضيفه الشباب بفوزه بثلاثية نظيفة في الدور ثمن النهائي، وفاز على مضيفه الوحدة بذات النتيجة في الدور ربع النهائي، قبل أن يكتسح مضيفه الهلال بخماسية نظيفة في الدور نصف النهائي.

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