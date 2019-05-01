شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز اليوم الأربعاء 1 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الخميس 1/5/2019، مباراتين فى إطار مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه الأهلى نظيره طلائع الجيش ، واستضاف المقاولون العرب فريق الداخلية .

فيديو .. معلول يقود الأهلى للفوز على الطلائع 2/1 ويتصدر الدوري مع بيراميدز

حقق النادي الأهلي فوزا صعبا على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب المكس الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الفريق الأحمر للنقطة 64 متساوياً مع بيراميدز لكن المواجهات المباشرة تبقي على بيراميدز فى الترتيب الأول ، بينما يتوقف رصيد الطلائع عن النقطة 34 فى المركز الـ13.

الداخلية يتعادل مع المقاولون 2/2 ويقترب من توديع الدورى

تعادل فريقا المقاولون العرب والداخلية إيجابيا بهدفين لمثليهما فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى ، وسجل هدفى الذئاب أحمد على الذى رفع رصيده من الأهداف إلى الرقم 17 موسعا الفارق بينه وبين أقرب منافسيه خالد قمر إلى ثلاثة أهداف.

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ويأتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد مباريات اليوم كالتالى :