تعرف على موعد مباراة الأهلى وبيراميدز المقبلة فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 64 بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 1/2 ليتساوى مع بيراميدز فى عدد النقاط لكن المواجهات المباشرة تبقي الأخير فى المركز الأول، ويأتى المارد الأحمر فى المركز الثانى، إلا أن بيراميدز خاض حتى الأن 30 مباراة بينما خاض الأهلى 28 مباراة.

وحقق المارد الأحمر فوزًا صعبًا على طلائع الجيش بنتيجة 1/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد المكس، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلى المقبلة

يغلق الأهلى ملف مباراة طلائع الجيش ويستعد لمواجهة النجوم، يوم الأحد المقبل على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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موعد مباراة بيراميدز المقبلة

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الأحد المقبل، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى المصرى، لاسيما وأن بيراميدز تعادل فى المباراة الماضية مع مصر المقاصة بهدف لكل منهما.

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