- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلى وبيراميدز المقبلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 64 بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 1/2 ليتساوى مع بيراميدز فى عدد النقاط لكن المواجهات المباشرة تبقي الأخير فى المركز الأول، ويأتى المارد الأحمر فى المركز الثانى، إلا أن بيراميدز خاض حتى الأن 30 مباراة بينما خاض الأهلى 28 مباراة.
وحقق المارد الأحمر فوزًا صعبًا على طلائع الجيش بنتيجة 1/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد المكس، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
موعد مباراة الأهلى المقبلة
يغلق الأهلى ملف مباراة طلائع الجيش ويستعد لمواجهة النجوم، يوم الأحد المقبل على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
موعد مباراة بيراميدز المقبلة
يستعد فريق بيراميدز لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الأحد المقبل، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى المصرى، لاسيما وأن بيراميدز تعادل فى المباراة الماضية مع مصر المقاصة بهدف لكل منهما.
جدول ترتيب الدورى المصرى
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الأهلى وبيراميدز المقبلة فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.