شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تبديل اضطرارى للأهلى أمام الطلائع بخروج جيرالدو ونزول الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى لإجراء أول تبديل أمام طلائع الجيش بخروج الأنجولى جيرالدو للإصابة ونزول حسين الشحات مع بداية الشوط الثانى من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الماكس، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم الأهلى فى الشوط الأول بهدف أحرزه المغربى وليد أزارو فى الدقيقة 46.

وضم تشكيل الأهلى كلاً.. حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا، خط الهجوم: وليد أزارو.

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بينما ضم تشكيل الطلائع كلاً.. حراسة المرمى محمد بسام، الدفاع: محمد أبو المجد بوشا - إسلام جمال - علي الفيل - خالد سطوحي، الوسط: محمد رزق - أحمد سامي - أحمد سمير - فرانك ستيفن، الهجوم: مصطفى محمد - تالا نداى.