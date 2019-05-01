أحمد بلال : لاعبو الأهلى أفتقدوا الخبرة .. وأزارو لابد من أستغلال مجهوده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد بلال مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن لاعبى الفريق الأحمر أفتقدوا الخبرة فى أجزاء من عمر اللقاء أمام طلائع الجيش فى بطولة الدورى الممتاز . وأضاف بلال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى، أن المهاجم المغربى وليد أزارو لابد أن يستغل مجهوده الذى يقوم به خلال أحداث اللقاء . حقق النادي الأهلي فوز صعب على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب المكس الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الأهلى للنقطة 64 متساوياً مع بيراميدز لكن المواجهات المباشرة تبقي على بيراميدز فى الترتيب الأول ، بينما يتوقف رصيد الطلائع عن النقطة 34 فى المركز الـ13.

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