محمد يوسف: لاعبو الأهلى عليهم ضغوط عالية و لايوجد خلافات فى الجهاز الفنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف مدرب عام بفريق الأهلى أن جميع اللاعبين يضعون تحت ضغط كبير خلال الفترة الماضية بسبب مباريات بطولة الدورى الممتاز وهذا الامر طبيعى داخل القلعة الحمراء . وأوضح محمد يوسف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى أنه لا يوجد خلافات داخل الجهاز الفنى للفريق الأحمر والجميع يعمل على حصد بطولة الدورى الممتاز . Advertisements وأشار محمد يوسف أن اللاعبين هم من قاموا بصعوبة المباراة بعد ضياع الكثير من الفرص بتأمين هدف التقدم ولكن هذا الامر وارد فى بعض المباريات ولكن الان التفكير فى الـ6 مواجهات المتبقية من عمر الدورى الممتاز . حقق النادي الأهلي فوز صعب على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب المكس الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الأهلى للنقطة 64 متساوياً مع بيراميدز لكن المواجهات المباشرة تبقي على بيراميدز فى الترتيب الأول ، بينما يتوقف رصيد الطلائع عن النقطة 34 فى المركز الـ13.

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