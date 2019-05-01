شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر من الجزيرة 76 / 65 فى نهائي دورى السلة.. ومباراة فاصلة لتحديد البطل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فاز فريق سلة الجزيرة على نظيره الزمالك فى رابع جولات نهائي دورى السوبر best of 5 بنتيجة 76/ 65
ومن المقرر أن يلتقى الفريقان فى مباراة فاصلة لحسم بطل الدورى يوم 4 مايو الجارى بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر
كان الزمالك قد تغلب على الجزيرة فى أول لقاءين من دور النهائى، حيث فاز فى أول مباراة بنتيجة 87/85 وفى ثانى مباراة 67/82، بينما فاز الجزيرة فى المباراة الثالثة بنتيجة 92/80.
خسارة الزمالك اليوم أضاعت عليه التتويج بعد اللقاء حيث ينص نظام البطولة على تتويج الفائز في أول 3 مباريات وحالة التعادل فى عدد مرات الفوز والخسارة يتم الاحتكام لمباراة فاصلة .
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