شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال لوك ايميل بعد خسارة الطلائع أمام الأهلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البلجيكي لوك إيميل المدير الفني لطلائع الجيش بأنه كان يتمنى أن يحصد نقطة من مباراة الأهلي، مثلما فعل أمام الزمالك لكن حكم اللقاء كان له رأي أخر.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"كنت أتمنى حصد التعادل على الأقل أمام الأهلى لكن قرارات الحكم كانت قاسية بطرد لاعب من فريقنا ثم طردي".

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وتابع لوك أيميل "قمت بتغيير طريقة لعبي وقمنا بإحراز هدف التعادل ولكن بعده عاد لاعبي فريقي لمنتصف ملعبهم للحفاظ على النتيجة ولكن الأهلى نجح فى خطف الفوز من تسديدة قوية قبل انتهاء المباراة بدقائق معدودة، وأتم :"لدينا مباراة قوية مقبلة أمام بتروجت، وهي بـ6 نقاط ونسعى لتحقيق الفوز فيها من أجل الوصول للنقطة 37".

يشار إلى أن لوك إيميل تعرض للطرد اعتراضا على قرارات حكم المباراة محمود عاشور.