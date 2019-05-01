شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان : الفوز على الطلائع كان صعبا والشناوى لم يختبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سليمان مدرب حراس الأهلى أن الفوز الذي حققه فريقه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف جاء صعباً للغاية، معلقاً :"حققنا فوزا عسيراً في ظل الفرص الكثيرة التي أهدرها اللاعبين خاصة فى الشوط الأول.

وأضاف طارق سليمان "المباريات المقبلة ستكون صعبة للغاية، ولا بد من التركيز في الفترة المقبلة، وسنركز وسنعمل على أن لا يستقبل الفريق أي أهداف"

وشدد طارق سليمان أن الدوري لازال طويلاً ، وأتم "محمد الشناوي لم يختبر كثيرا في مواجهة الطلائع" .