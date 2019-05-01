شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1/5/2019 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ..

فيديو .. معلول يقود الأهلى للفوز على الطلائع 2/1 ويتصدر الدوري مع بيراميدز

حقق النادي الأهلي فوزا صعبا على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب المكس الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الفريق الأحمر للنقطة 64 متساوياً مع بيراميدز لكن المواجهات المباشرة تبقي على بيراميدز فى الترتيب الأول ، بينما يتوقف رصيد الطلائع عن النقطة 34 فى المركز الـ13.

الداخلية يتعادل مع المقاولون 2/2 ويقترب من توديع الدورى

تعادل فريقا المقاولون العرب والداخلية إيجابيا بهدفين لمثليهما فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى . أصبح أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب صاحب أسرع هدف فى تاريخ مسابقة الدورى الممتاز معادلا رقم أيمن يونس نجم الزمالك السابق بعدما أحرز هدف ذئاب الجبل الأول فى مرمى الداخلية اليوم فى المباراة التى تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من منافسات الدورى الممتاز.

تقدم البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى بشكوى ضد إدارة الدراويش للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بحثاً عن قيمة الشرط الجزائى فى عقده.

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تقرر سفر هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وأحمد شوبير نائب المجلس إلى باريس لحضور اجتماعات "كونجرس فيفا" 5 يونيو على هامش كأس العالم للسيدات.

قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خوض المران الختامي قبل السفر لتونس غداً الخميس، على ملعب النادي فى الرابعة والنصف عصراً، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية. الزمالك يتراجع عن مران بتروسبورت قبل رحلة سوسة استعدادا للنجم

ابتعد على فرج لاعب وادى دجلة وبطل العالم للاسكواش بصدارة التصنيف العالمى للعبة، وذلك عن منافسه ومواطنه محمد الشوربجى صاحب المركز الثانى.

الإسماعيلى: الشئون القانونية بالنادى تدرس شكوى سيدومير للفيفا

أكد مصدر مطلع داخل النادى الإسماعيلى أن إدارة النادى اتخذت قراراً بتحويل ملف البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق للشئون القانونية بالنادى برئاسة نصر عزام لاتخاذ الخطوات اللازمة فى هذا الشأن، لاسيما بعد شكوى المدرب البلجيكى فى الفيفا.

خصص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، برنامج تدريبي وتأهيلي خاص لمحمد عنتر صانع ألعاب الفريق، وذلك علي هامش المران الجماعى المقام حالياً بملعب النادى بميت عقبة، وذلك بسبب الإصابة.