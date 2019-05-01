نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم الأربعاء 1-5-2019 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا –...

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم في إطار الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مباراة ليفربول وبرشلونة مباشرة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة البرسا والريدز مباشر، يسعي ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابي على ملعب الكامب نو قبل مباراة العودة في إنجلترا، بينما يأمل نادي برشلونة القضاء على آمال الريدز مبكراً قبل مباراة العودة، وحسم التأهل للمباراة النهائية.

مباراة برشلونة وليفربول

تأهل برشلونة إلي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على فريق مانشستر سيتي خلال الدو السابق، بينما تأهل ليفربول إلي نصف نهائي دوري الأبطال بعدما حقق فوز كبير على فريق بورتو خلال لقاءين الذهاب والإياب بنتيجة 6-1.

من المتوقع أن تكون تشكيلة ليفربول اليوم أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر، والدفاع: فان ديك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، روبرتسون، وخط الوسط: هندرسون، فينالدوم، فابينيو، بينما الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

من المتوقع أن تكون تشكيلة برشلونة اليوم أمام برشلونة كالتالي: حراسة المرمى: تير شتيجن، الدفاع: جيرارد بيكيه، لينجليت، جوردى ألبا، سيرجي روبيرتو، خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، أرثر ميلو، إيفان راكيتتش، الهجوم: ميسي، لويس سواريز، فيليب كوتينيو.

دقائق قليلة وتبدأ أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرشلونة في واحدة من قمم كرة القدم العالمية، والتي تعتبر بمثابة نهائي مبكر للبطولة.

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة

بدأت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة وليفربول وسط أجواء حماسية كبيرة.

من المؤكد أن برشلونة سيبدأ المباراة بشكل هجومي من أجل تسجيل أولي الأهداف والضغط على ليفربول بشكل مستمر.

بداية هجومية من جانب ليفربول على مرمي برشلونة والريدز يضيع أولي الأهداف.

مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

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كويس سواريز يسجل الهدف الأول في الدقيقة 25،وتصبح النتيجة 1-0 لصالح برشلونة.

نهاية الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني.

تسديدة قوية من صلاح في الدقيقة 52، والحارس يتألق ويتصدي للكرة بصعوبة.

الدقيقة 65: سيطرة من جانب ليفربول على مجريات اللقاء، وتظل النتيجة 1-0 لصالح برشلونة.

ميسي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75، وتصبح النتيجة 2-0 لصالح برشلونة.

ميسي يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 82.

صلاح يضيع أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 85.

نهاية المباراة بفوز برشلونة 3-0.