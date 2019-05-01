برشلونة ضد ليفربول.. البارسا يُنهى الشوط الأول متقدما بلدغة سواريز

كتب سيد حسنى أنهى فريق برشلونة الإسباني الشوط الأول من مباراته أمام نظيره ليفربول الإنجليزي متقدما بنتيجة 1-0، خلال المباراة التى تجمعهما حاليا فى معقل الأخير "كامب نو"، فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. وشهدت الدقائق الأولى جس نبض من الفريقين، حيث ذهب ليفربول بهجمة خطيرة عن طريق نجمنا المصري محمد صلاح ولكنها لم تكتمل، فى المقابل سدد فيليب كوتينيو لاعب برشلونة كرة على مرمى فريقه السابق، وطالب ميسي بركلة جزاء على الريدز بعدما اصطدمت الكرة فى يد ماتيب. وفى الدقيقة 26 مرر جوردي ألبا مدافع برشلونة كرة رائعة لزميله لويس...

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