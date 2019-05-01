قصة مصورة.. معلول.. بين الإحباط وإهداء الأهلي ٣ نقاط قاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير ـ حازم جودة:

الساعة كانت مرت من عمر مباراة طلائع الجيش ونظيره طلائع الجيش؛ حيث تعادل الأخير في الدقيقة 55 من ركلة جزاء سددها لاعبه إسلام جمال بنجاح لتأتي الفرصة سريعًا للاعبي القلعة الحمراء بالتقدم مرة أخرى في الدقيقة 61 بذات السلاح ركلة جزاء.

فالحكم الخامس للقاء أشار لمحمد عاشور حكم الساحة إلى ضرورة احتساب تدخل مدافع طلائع الجيش ضد أحمد فتحي ركلة جزاء لصالح الأهلي تقدم لها المتخصص علي معلول ولكن محمد بسام حارس الطلائع تصدى بها بنجاح.

ليخفت الأمل تدريجيًا للاعبي الأهلي في التقدم مرة أخرى حتى عاد علي معلول في الدقيقة 89 بتصويبة صاروخية سكنت مرمى محمد بسام ليقود فريقه لفوز قاتل و3 نقاط حافظ على حظوظه في صدارة الدوري.

ليؤمن للأهلي مركزه الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة جمعهم من 28 مباراة بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز المتصدر بذات الرصيد ولكن بعد خوضه 30 مباراة و 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث بعد خوضه 27 مباراة.