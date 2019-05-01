بالفيديو: سواريز يفتتح التسجيل في مباراة برشلونة وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

افتتح الأوروجواياني لويس سواريز، لاعب برشلونة التسجيل مبكرًا في مباراة فريقه أمام ليفربول مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل سواريز الهدف في الدقيقة 29 حينما حول عرضية البرازيلي كوتينيو له لهدف أول في شباك ليفربول.