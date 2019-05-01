مدرب الجيش ينتقد حكم لقاء الأهلي.. ويسأل اتحاد الكرة عن العدالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
انتقد لوك إيميل نيكون، مدرب طلائع الجيش، بعض قرارات حكم مباراتهم أمام الأهلي مساء اليوم الأربعاء والتي انتهت بهزيمتهم بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري.
وبهذه النتيجة توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 64 في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز.
وقال لوك إيميل ـ خلال تصريحات تلفزيونية له عقب اللقاء ـ :"الحكم تحامل علينا في طردي فقد كنت أوجه بعض التعليمات للاعبين ولا أريد التعليق على قرار التحكيم الغريبة فلم أقل أي شيء له"، موجهًا تساؤلاً لاتحاد الكرة:"هل ماحدث به عدالة".
وتابع مدرب طلائع الجيش:"الأمر محبط فظللنا نُحضر لهذه المباراة طوال الأسبوع ولكن تكرار أخطاء التحكيم أمرًا غريبًا والجميع له وجهة نظره ويشاهد المباريات في التلفاز"، مشيدًا بأداء لاعبيه:"اللقاء كان صعبًا وأدوا بصورة جيدة وغيرنا طريقة لعبنا في الشوط الثاني".
وأتم حديثه بالإشارة إلى أن ترتيبهم غير جيد في بطولة الدوري لذا عليهم العمل للمباراة المقبلة بكل جد أمام بتروجت فهي بمثابة 6 نقاط لهم.
يُذكر أن بتروجت يحتل المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة جمعهم من 30 مباراة عكس طلائع الجيش ـ صاحب المركز الـ 13 ـ الذي جمع ذات الرصيد من 31 مباراة.
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