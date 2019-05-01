لاسارتي يوضح.. إصابة جيرالدو بفقدان الذاكرة.. وموقفه من أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي

صرح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بأن مواجهة طلائع الجيش كانت صعبة، موضحًا أن التوتر يؤثر أحيانًا على اللاعبين، وأن المهاجم وليد أزارو أظهر اليوم قدراته، وجيرالدو لم يكن يتذكر شيء بين شوطي المباراة.

وقال لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة بعض الشيء، وتصاعدت في صعوبتها، الخصم دافع بشكل جيد، ولم نستغل ركلة جزاء حصلنا عليها، وعدد من الفرص."

وتابع: "الفريق لم يستسلم وحاول، وتمكنا من تسجيل الهدف الثاني، علي معلول لم يتمكن من التفوق على الحارس في ركلة الجزاء، لكنه سجل الهدف الثاني."

فاز الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

وأضاف: "في الكرة التوتر شيء طبيعي، موجود، وقرأت كثيرًا عن لاعبين يعانون في التوتر في بعض المواقف، لكن أهم شيء محاولة السيطرة على التوتر، بالرغم من أننا في بعض الحالات لا نستطيع السيطرة على التوتر."

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وتحدث عن إمكانية حسم اللقب: "أمامنا 18 نقطة لحسم الدوري، وكل فريق يلعب ويحسب فرصه من أجل الفوز وإمكاناته وحتى أخر مباراة سيكون هناك منافسة على المركز الأول."

وأوضح حالة جيرالدو الذي خرج بين شوطي المباراة :"جيرالدو خضع للفحص من جانب الطبيب بين شوطي المباراة، وفي البداية كان القرار باستمراره في اللعب، لكن بعد ذلك شعر بآلام في الرأس، ولا يتذكر أي شيء من أحداث المباراة فقررنا استبداله."

وانتقل إلى وليد أزارو مهاجم الفريق :"هو لاعب هام للغاية بالنسبة لنا، واليوم كشف لنا عن موهبته وقدراته في الملعب، والمرحلة القادمة سنقوم باعداده حتى يصل لأعلى مستوى له، لكن من الهام للغاية أن يتواجد معنا في المباريات المقبلة."

وتحدث عن المباراة والتبديلات التي أجراها: "كان لابد من الفوز اليوم، وهو الشيء الذي ساعدنا على معلول من أجل تحقيقه، والكرة ليس لها برنامج ثابت، وتغييرات اليوم كانت طارئة وفقًا لظروف المباراة."

وأصبح الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز بعد الفوز على طلائع الجيش متأخرًا بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز المتصدر.