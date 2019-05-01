عبد الحفيظ: لم نفقد هويتنا.. ومباراة النجوم هي الأهم في الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - شاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بلاعبي فريقه بعد نجاحهم في تحقيق انتصار ثمين على طلائع الجيش بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.

وفي تصريحات لقناة الأهلي قال عبد الحفيظ:"لم نفقد هويتنا في الملعب، ليس مهماً الوقت المتبقي في المباراة بالنسبة لنا، ننظر أولاً إلى حالة اللاعبين الفنية في الملعب".

ونجح الأهلي في تسجيل هدف الفوز عن طريق علي معلول في الدقيقة 90 بعد أن كانت المباراة تسير نحو التعادل (1-1) قبل أن ينجح التونسي في اقتناص الفوز الأحمر.

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وأضاف عبد الحفيظ:"نلعب دائماً لأخر دقيقة، 94 أو 95، نستمر في المحاولات حتى تأتي صافرة النهاية من الحكم، هذه هي هويتنا".

وتابع مدير الكرة بالأهلي:"افتقدنا وليد سليمان في الملعب، نظراً لأنه يتمتع بشخصية كبيرة ومهمة، ينجح في ربط الخطوط ببعضها، ويساهم بخبراته في تسيير المباراة كما نشاء".

وأنهى عبد الحفيظ:"مباراة النجوم المقبلة هي الأهم في موسمنا الحالي، وبعد أن تنتهي، ستكون المباراة التالية هي الأهم بالنسبة لنا، المباراة المقبلة دائماً هي الأهم".