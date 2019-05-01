مباشر.. برشلونة 1 - 0 ليفربول.. الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وليفربول، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الكامب نو.

ويبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: شتيجن - الدفاع: سيرجيو روبرتو – بيكيه – لينجليه – ألبا - الوسط: راكيتيتش – بوسكيتس – فيدال - الهجوم: ميسي – سواريز – ديمبلي

فيما يدخل ليفربول المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: جوميز – ماتيب – فان دايك – روبرتسون - الوسط: ميلنر – فابينو – فينالدوم - كيتا - الهجوم: صلاح – ماني

تفاصيل المباراة بعد قليل..

بدأت المباراة على عكس المتوقع بضغط من لاعبي ليفربول، وأتيحت فرصة لمحمد صلاح داخلة منطقة الجزاء، ولكن تكتل الدفاع حال دون تشكيل خطورة على مرمى تيرشتيجن.

ومن إحدى التمريرات السحرية لميسي، لعب الكرة لراكيتيتش داخل منطقة الجزاء، ولكن تواجد ماتيب في الوقت المناسب ليمنع كرة خطيرة تتحول لركنية لأصحاب الأرض.

وتعرض نابي كيتا لإصابة قوية، ليخرج ويحل بدلا منه هيندرسون.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 26، عن طريق سواريز بعدما حول كرة عرضية لخوردي ألبا في المرمى، ليتقدم أصحاب الأرض.

وتحصل صلاح على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، لينال لينجليه بطاقة صفراء لشد النجم المصري من القميص.

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وزادت سخونة المباراة، بعد تدخل قوي من ميلنر، وسط اعتراضات من لاعبي برشلونة لحصول لاعب الريدز على بطاقة صفراء.

واستمرت الدقائق الاخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع أول دقيقة في الشوط الثاني، كاد ميلنر أن يتعادل بتصويبة من داخل منطقة الجزاء، ولكن شتيجن تألق وأبعدها لركنية.

وسدد صلاح كرة أرضية رائعة حولها شتجن بصعوبة إلى ركنية.

ولعب صلاح كرة عرضية رائعة، وصلت لميلنر الذي سددها ولكن تصدى لها شتيجن ببراعة ليحافظ على تقدم برشلونة.

وفي الدقيقة 75 انطلق ميسي، لتصل الكرة لسواريز داخل منطقة الجزاء، ولكنها ترتد لميسي الذي وضعها في المرمى الخالي مضيفا الهدف الثاني لبرشلونة.

ودفع كلوب بفرمينيو بدلا من فينالدوم في ثاني تبديلات ليفربول.

وفي الدقيقة 82، سجل ميسي هدفا خرافيا بتصويبة بعيدة المرمى، سكنت أقصى الزاوية اليمنى العلوية لأليسون، ليشعل مدرجات الكامب نو.

وحرم القائم محمد صلاح من هدف في الدقيقة 85، قبل أن يدفع كلوب بأوريجي في آخر التبديلات بنزوله بدلا من ميلنر.