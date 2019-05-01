عدسة الخليج 365 ترصد إصابة مروعة لجيرالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
تصوير- حازم جودة:
تعرض الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح النادي الأهلي، لإصابة مروعة خلال أحداث مباراة فريقه أمام الجيش بالأسبوع الـ31 للدوري، والمقامة على ملعب المكس بالإسكندرية.
وفي إحدى الكرات المرتدة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لحق جيرالدو بالكرة ليلعبها برأسه قبل الحارس محمد بسام الذي اصطدم في لاعب الأهلي.
واستطاع أزارو أن يتسلم الكرة ويضعها في المرمى الخالي محرزا هدف التقدم للنادي الأهلي.
وتلقى جيرالدو العلاج اللازم بالملعب، قبل أن يستبدل بين شوطي المباراة ويحل حسين الشحات بدلا منه.
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