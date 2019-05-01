التشكيل الرسمي.. صلاح مهاجما صريحا أمام برشلونة بقيادة ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: يلتقي ليفربول أمام مضيفه برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الكامب نو. وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أكثر من تبديل، حيث استبعد فيرمينو للإصابة، فيما احتفظ بهيندرسون، وأرنولد على مقاعد البدلاء. ويبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: شتيجن الدفاع: سيرجيو روبرتو – بيكيه – لينجليه – ألبا الوسط: راكيتيتش – بوسكيتس – فيدال Advertisements الهجوم: ميسي – سواريز – ديمبلي فيما يدخل ليفربول المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون الدفاع: جوميز – ماتيب – فان دايك – روبرتسون الوسط: ميلنر – فابينو – فينالدوم - كيتا الهجوم: صلاح – ماني

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