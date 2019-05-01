بالفيديو.. هدف قاتل من برشلونة في مرمى ليفربول

أستطاع فريق برشلونة أن يسجل هدف ناري في مرمى ليفربول أثناء الشوط الأول من المباراة التي تجري حاليا بينهما على ملعب “كامب نو”، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقدم المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز وأحرزه هدفه الأول الذي حقق التقدم للعملاق الكتالوني، في الدقيقة 26، من متابعة لكرة عرضية حولها له زميله جوردي ألبا من الجهة اليسرى.
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