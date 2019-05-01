مدرب طلائع الجيش عقب السقوط أمام الأهلي: قرارت الحكم كانت قاسية

قال البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بأنه كان يتمنى أن يحصد نقطة من مباراة اليوم أمام الأهلي، مثلما فعل أمام الزمالك لكن حكم اللقاء كان له رأي أخر. وأضاف عقب نهاية اللقاء :”كنت أتمنى في حصد نقطة من الأهلي لكن قرارات الحكم كانت قاسية بطرد لاعب من فريقنا ثم طردي”. وتابع “قمت بتغيير طريقة لعبي وقمنا بإحراز هدف التعادل لكن حكم اللقاء كان له رأي أخر”. وواصل “بعد الهدف الثاني قام لاعبو بالنزول إلى نصف ملعب الخصم والاحتفال بالهدف وهو لا يحدث”. وأتم :”لدينا مباراة قوية مقبلة أمام بتروجت، وهي بـ6 نقاط ونسعى لتحقيق الفوز فيها من أجل الوصول للنقطة 37″.

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