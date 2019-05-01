أول تعليق من لاسارتي بعد الفوز القاتل أمام طلائع الجيش

أكد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن فريقه نجح في تحقيق فوز صعب مساء اليوم أمام طلائع الجيش. وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :”المباراة كانت صعبة للغاية، في ظل الأداء الدفاعي القوي من جانب المنافس، ونجح في التسجيل من ركلة الجزاء التي احتسبت له”. وتابع :”فريقنا لم يستسلم رغم إضاعة ركلة جزاء، ونجح في إحراز هدف من تسديدة قوية لعلي معلول”. وواصل “التوتر والعصبية في المباريات أمر طبيعي، فهناك لاعبين كبار لديهم العصبية”. وزاد :”سيكون هناك صراعا قويا للحفاظ على اللقب، وأمامنا عدة مباريات هامة وعلينا التركيز فيها”. وأشار :”حاولنا تحقيق الفوز في اللقاء بجميع الطرق والتغييرات كانت مهمة لنا، مشيرا إلى أن وليد سليمان لاعب مهم للفريق، وكان مؤثرا في اللقاء”. وواصل “هدفنا في المرحلة المقبلة الوصول بوليد إلى أعلى فورمة، لأنه لاعب مهم للفريق”. وعن تغيير جيرالدو قال :”تغيير اللاعب بعد اصطدامه بحارس الطلائع وكان من الممكن أن يستمر في اللقاء، لكن الدكتور فضل خروجه بعد شعوره بألم في الرأس”. وأتم حديثه :”اللاعب فقد للذاكرة لفترة مؤقتة، وسنحاول متابعة حالته”.