بالفيديو.. صاروخ “معلول” يمنح الأهلي ثلاث نقاط أمام طلائع الجيش لتصدر جدول الدوري

حقق الأهلي انتصارًا قاتلًا أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب المكس ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري .

وليد أزارو تقدم بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة 46، قبل أن يدرك إسلام جمال هدف التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وفي الأنفاس الأخيرة، اطلق التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، تسديدة صاروخية من خارج صندوق العمليات لتسكن شباك حارس الطلائع.