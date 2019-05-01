حقق الأهلي انتصارًا قاتلًا أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب المكس ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري.
وليد أزارو تقدم بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة 46، قبل أن يدرك إسلام جمال هدف التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.
وفي الأنفاس الأخيرة، اطلق التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، تسديدة صاروخية من خارج صندوق العمليات لتسكن شباك حارس الطلائع.
الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 64 ليتساوي مع بيراميدز في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ولكن للمارد الأحمر مباراتين مؤجلتين، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 في المركز الثالث عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. صاروخ “معلول” يمنح الأهلي ثلاث نقاط أمام طلائع الجيش لتصدر جدول الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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