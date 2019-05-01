الأهلي يفقد خدمات مدافعه أمام نجوم المستقبل

تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام النجوم بسبب الإيقاف. وحصل مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة. ويواجه الأهلي مضيفه النجوم يوم الأحد المقبل على ستاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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