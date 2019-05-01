محمد يوسف: شخصية الأهلي تظهر وقت الشدائد

أعرب محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حقّقه الفريق على طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، على استاد حرس الحدود، بالمكس، في إطار مواجهات الأسبوع الـ31، والوصول إلى النقطة 64.

وشدد المدرب العام على أن الجهاز الفني لم

يفقد الأمل في الفوز على الطلائع حتى آخر لحظة، حتى بعد إهدار ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق، وأن الجميع يعلم أن الفريق يمر بضغوط، ولكن في النهاية شخصية الأهلي تظهر وقت الشدائد، وبالفعل ظهرت أمام الطلائع.

وأشاد يوسف بالتغييرات التي أجراها المدير الفني، مارتن لاسارتي.

مؤكدًا على أن الفريق لعب بستة لاعبين يجيدون الأدوار الهجومية، من أجل تسجيل هدف التقدم من جديد.

Advertisements

وأكّد محمد يوسف، على أن الجميع داخل الأهلي، سواء جهاز فني أو إداري، يعمل من أجل مصلحة الأهلي وإسعاد جماهيره.

مؤكدًا، أن مباراة الطلائع محطة وانتهت، واعتبارًا من الغد سيتم التركيز على مباراة نجوم المستقبل التي تقام يوم الأحد المقبل.