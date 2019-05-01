طائرة ناشئي الأهلي تحقق بطولة الجمهورية

اختتمت اليوم منافسات بطولة الجمهورية للكرة الطائرة، لصالح فريق الأهلي ناشئين 17 عام، بعد فوزه اليوم على بتروجت.
وحقق الأهلي البطولة بعد وصولهللنقطة الـ 21 فيما حل نادي الصيد في المركز الثاني بـ 19 نقطة متفوقاً على الزمالك
فيما احتل فريق طلائع الجيش المركز الرابع، يليه سموحة في المركز الخامس، ثم سبورتنج سادسًا.
واحتل المركزين الأخيرين في جدول الترتيب كل من بتروجت و هليوليدو.
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