شاهد.. برشلونة يتقدم على ليفربول في الشوط الأول بدوري الأبطال

أنهي فريق برشلونة الشوط الأول متقدمًا على نظيره ليفربول بهدف دون مقابل، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل لويس سواريز هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 26 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة منالجانب الإيسر من زميله الكرواتي راكيتيتش.
بدأت المباراة بحذر شديد من كلا الجانبين لتفادي اهداف مبكرة، ومع حلول الدقيقة 14 انطلق محمد صلاح بالكرة في هجمة مرتدة سريعه لليفربول ومر بشكل رائع من فيدال لاعب
وفي الدقيقة 20 أجري يورجن كلوب تغيير بإخراج نابي كيتا بعد إصابته بشد في العضلة الضامة ليحل هندرسون بديلًا له.
ظل الفريقين يتبادلا السيطرة على مجريات اللعب في منتصف الملعب حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية أحداث الشوط الأول.
شاهد هدف لويس سواريز :
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