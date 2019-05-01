ريو فيرديناند يقترب من العودة إلى مانشستر يونايتد

انضم إلى ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق لقائمة المرشحين لشغل منصب المدير الرياضي بالفريق خلال الفتره القادمة. المدير الرياضي بالفريق خلال الفتره القادمة. ولتت صحيفى "،" ، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد يسعي لتعيين مديراً رياضياً جدياً لفريق استعداداً للموسم الجديد.

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