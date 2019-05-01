شاهد.. أول تعليق من إيكر كاسياس بعد تعرضه لأزمة قلبية

علق الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي الحالي، وريال مدريد السابق، على نبأ تعرضه لأزمة قلبية خلال تدريبات فريقه اليوم الاربعاء. ونشر كاسياس صورة له من المستشفى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقًا: "الأمور أصبحت تحت السيطرة، خوف كبير حدث، ولكن القوة سليمة". حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقًا: "الأمور أصبحت تحت السيطرة، خوف كبير حدث، ولكن القوة سليمة". واختتم "شكراً لكم جميعاً على الرسائل والمودة". Advertisements وكان نادي بورتو أعلن اليوم دخول حارس مرماه إيكر كاسياس للمستشفى، عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال التدريبات ومن المفترض أن يغيب الحارس البالغ من العمر 37 عامًا عن المشاركة مع بورتو لنهاية الموسم الجاري.

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