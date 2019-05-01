مدرب طلائع الجيش ينتقد حكم مباراة فريقه أمام الأهلي

انتقد المدرب البلجيكي لوك إيميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش، الحكم محمود عاشور الذي أدار مباراة فريقه أمام الأهلي والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال مدرب طلائع الجيش: "الحكم تحامل علينافي طردي، كنت أوجه اللاعبين قام بطردي وطرد لاعبنا نداي أيضا".
وأضاف لوك إيميل: "غيرت طريقة اللعب وضغط على الأهلي في بداية الشوط الثاني ونجحت في التسجيل وحاولت التأمين للحفاظ على التعادل، وكان هناك ضغط
واختتم، "موقف فريقنا صعب اللقاء المقبل أمام بتروجيت بـ6 نقاط ولابد من تحقيق الفوز من أجل الهروب من الهبوط".
وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده للنقطة الـ64 من 28 مباراة، ليتساوى في النقاط مع بيراميدز متصدر المسابقة بنفس الرصيد لكن من 30 مباراة.
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