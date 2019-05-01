الرجاء يضم مدافع مالية كفر الزيات

في إطار استعدادات الفريق الأول بنادي الرجاء للموسم الجديد ، نجح سعد أبوصندوق رئيس النادي في ضم اللعب محمد جمال ظهير أيمن مالية كفر

الزيات لمدة ثلاث سنوات ولم يكشف الرجاء عن قيمة الصفقة أو أي تفاصيل.

وكان الرجاء قد اختتم الموسم

الماضي في المركز الثالث بمجموعة بحري وابتعد عن المنافسة في الأسبوع قبل الأخير من المسابقة.

يذكر أن النادي المطروحي لم يقم بتعيين مديرا فنيا للفريق حتي الآن منذ رحيل طارق محجوب بنهاية الموسم.