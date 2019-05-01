الرجاء يضم مدافع مالية كفر الزيات

في إطار استعدادات الفريق الأول بنادي الرجاء للموسم الجديد ، نجح سعد أبوصندوق رئيس النادي في ضم اللعب محمد جمال ظهير أيمن مالية كفرالزيات لمدة ثلاث سنوات ولم يكشف الرجاء عن قيمة الصفقة أو أي تفاصيل.
وكان الرجاء قد اختتم الموسم
يذكر أن النادي المطروحي لم يقم بتعيين مديرا فنيا للفريق حتي الآن منذ رحيل طارق محجوب بنهاية الموسم.
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