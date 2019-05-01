شاهد.. برشلونة يسجل الهدف الأول أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا

تقدم برشلونة على نظيره ليفربول بهدف دون مقابل، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين علىملعب كامب نو ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال
وسجل لويس سواريز الهدف الأول في الدقيقة 26 من عمر المباراةبعد تمريرة عرضية متقنة من الجانب الأيسر من راكيتيتش.
شاهد الهدف :
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