شاهد.. برشلونة يسجل الهدف الأول أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا

تقدم برشلونة على نظيره ليفربول بهدف دون مقابل، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين على

ملعب كامب نو ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطالأوروبا.

وسجل لويس سواريز الهدف الأول في الدقيقة 26 من عمر المباراةبعد تمريرة عرضية متقنة من الجانب الأيسر من راكيتيتش.

شاهد الهدف :