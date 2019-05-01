لاسارتي: وليد سليمان لاعب مهم للأهلي .. والمنافسة على الدوري صعبة

أشاد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلاعبه وليد سليمان بعد فوز الفريق الأحمر علي مضيفه طلائع الجيش بهدفين لهدف. وقال لاسارتي: "وليد سليمان لاعب مهم بالنسبة لنا، لذلك انضم لقائمة المباراة وشارك في نهايتها ولعب دورا مؤثرا". مهم بالنسبة لنا، لذلك انضم لقائمة المباراة وشارك في نهايتها ولعب دورا مؤثرا". وأضاف : " سنقوم بإعداده بشكل جيد في المرحلة المقبلة ليعود لفورمته المعتادة". وعن المنافسة القوية علي صدارة الدوري قال لاسارتي : "يتبقي الكثير من النقاط للحفاظ علي اللقب، الصراع علي المركز الأول سيكون قويا". واختتم : "اليوم حاولنا الفوز بشتي الطرق وكل تغييراتنا كانت هجومية".

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