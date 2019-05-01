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الجزيرة يهزم الزمالك ويحرمه من التتويج بلقب دوري السوبر

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نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجزيرة في تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي علي الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء  بصالة الشباب والرياضة ب6 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الرابعة بنهائي

دوري سوبر السلة للرجال في نظام Best of 5.

وانتهت المباراة بفوز الجزيرة بنتيجة 76/65 .

بينما حقق الزمالك الفوز في المباراة الأولي بنتيجة 87/85.

وانتهت أيضا المباراة الثانية بقوز الزمالك بنتيجة 88/84.

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وأنتهت المباراة الثالثة بفوز الجزيرة بنتيجة 92/80.

ويتواجه الفرقان السبت المقبل في المباراة الخامسة والفاصلة للتويج باللقب.

جدير بالذكر ان الزمالك تأهل للنهائي على حساب الأهلي بثلاث مباريات مقابل مباراة، بينما تأهل الجزيرة على حساب الاتحاد السكندري بثلاث مباريات مقابل اثنين.

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