أبو تريكة يطعن أزارو ومروان محسن برجاء خاص للجزائري بغداد بونجاح

سلم أسطورة النادي الأهلي والمنتخب المصري “محمد أبو تريكة” جائزة هداف دوري نجوم قطر إلى الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” في حفل أقيم مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة “الدوحة”.

وطلب أبو تريكة من بونجاح الانضمام لصفوف الأهلي الذي يُعاني خط هجومه من رعونة المغربي “وليد أزارو” وضعف مستوى المصري “مروان محسن” وقلة خبرة المصري الآخر “صلاح محسن” المنضم في الميركاتو الشتوي 2018 من إنبي نظير 35 مليون جنيه.

وقال أبو تريكة أمام الحضور عند تسلم بونجاح لجائزة الهداف المسماه بـ (جائزة منصور مفتاح) “أتمنى أن توافق إدارة السد على رحيل بونجاح إلى الأهلي المصري في الموسم المقبل”.

وألمح بونجاح إلى موافقته على حديث أبو تريكة، قائلاً “كنت أتمنى من الصغر مشاهدة أبو تريكة، وحلمي تحقق ولي الشرف”.

بونجاح /27 عامًا/ سجل خلال الموسم الحالي 39 هدفًا في 22 مباراة بالدوري القطري، وهو أعلى معدل في في موسم واحد في تاريخ المسابقة.

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وكان بونجاح انضم للسد في موسم 2016/2015 قادمًا من النجم الساحلي التونسي، لكنه سجل 3 أهداف في قطر ليعود معارًا للنجم الساحلي في نفس الموسم.

مع مطلع موسم 2017/2016 عاد إلى السد أكثر جاهزية، ليسجل 24 هدفًا في 20 مباراة بالدوري القطري، وفي الموسم التالي سجل 16 هدفًا في 11 مباراة فقط، حيث تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لكنه عاد أقوى من أي وقت مضى خلال هذا الموسم.

وتمكن بونجاح من تسجيل هدفين للسد في دور مجموعات دوري أبطال آسيا هذا الموسم، علمًا بأنه كان هداف النسخة الماضية من البطولة برصيد 13 هدفًا متفوقًا على نجم الدحيل يوسف العربي بفارق 4 أهداف.

وتعد أبرز لحظة لبغداد بونجاح هذا الموسم، عندما سجل 7 أهداف في الجولة الثانية من دوري نجوم قطر أمام النادي العربي، وانتهى اللقاء بفوز السد 10-1.

وسجل الدولي الجزائري ثلاثة أهداف (هاتريك) في 5 مباريات، بالجولة الأولى أمام الخريطيات (0-6)، وفي الجولة الـ 12 أمام نفس الفريق (7-1)، وفي الجولة الـ 14 أمام الغرافة (1-8)، وفي الجولة 18 أمام نادي قطر (8-1)، وفي الجولة 21 أمام الأهلي (7-2).