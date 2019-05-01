اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر (تغطية خاصة) Abo MaKa تابع MoHaMmEd SaLah

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تابع حصرياً مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 1 مايو، هذه المباراة فى نصف نهائى مبكر دورى أبطال أوروبا، مباراة الذهاب، يعتبرها الخبراء نهائى مبكر بين أقوى فريقين حالياً فى أوروبا، فريق ليفربول الذى يضم أفضل النجوم على مستوى العالم محمد صلاح و ساديو مانى و فان دايك و فرمينو، و على الجانب الاخر فريق برشلونة الذى يضم أفضل نجوم العالم و على رأسهم ليونيل ميسى و سواريز و كوتنيو الذى كان الموسم الماضى من نجوم فريق ليفربول، فريق الريدز ينافس مانشستر سيتى على لقب الدورى الانجليزى، بينما حسم فريق برشلونة لقب الليجا قبل نهاية الدورى.

بث مباشر مباراة برشلونة و ليفربول

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yalla shoot متابعة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر فى مدينة برشلونة على ملعب الكامب نو و سيكون توقيت المباراة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت دولة الامارات، و سوف تذاع المباراة على beIN SPORTS HD 1

تشكيل ليفربول

“أليسون بيكر في حراسة المرمى، جوميز جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، جيمس ميلنر، كيتا، ساديو ماني، محمد صلاح”.